Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал лишенными здравого подхода высказывания Вашингтона про поддержку Киева в случае «агрессии» РФ, передает РИА Новости

Песков назвал слухи о новых санкциях США против РФ истерикой © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины.

В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее Запад и Украина продолжают бездоказательно обвинять Москву.

Накануне высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что США могут ввести «жесткие экономические санкции» и разместить больше своих военных в Европе в случае «вторжения» российских войск на Украину. Прямой военный ответ власти Соединенных Штатов не рассматривают.

Лидеры США и России Джо Байден и Владимир Путин 7 декабря планируют обсудить по видеосвязи напряженность вокруг Украины и другие международные темы.