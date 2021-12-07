«Очень много эмоциональных заявлений в последние дни. Эти заявления такие экзальтированные, они лишены здравого подхода», — сказал Песков.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины.
В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее Запад и Украина продолжают бездоказательно обвинять Москву.
Накануне высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что США могут ввести «жесткие экономические санкции» и разместить больше своих военных в Европе в случае «вторжения» российских войск на Украину. Прямой военный ответ власти Соединенных Штатов не рассматривают.
Лидеры США и России Джо Байден и Владимир Путин 7 декабря планируют обсудить по видеосвязи напряженность вокруг Украины и другие международные темы.