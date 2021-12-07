Один из создателей добровольческого батальона «Азов» Сергей Коротких заявил, что виделся с журналистом Павлом Шереметом накануне взрыва его автомобиля и гибели в Киеве, о чем рассказал сотрудникам Службы безопасности Украины. Такое заявление он сделал 7 декабря в интервью «КП в Украине»

В июле 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания «Украинская правда» Алены Притулы, в которой находился журналист Павел Шеремет. Он погиб на месте вскоре после взрыва. Подозрение в убийстве Шеремета было выдвинуто военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.

«Благодаря тому, что я встретился с Шереметом, я вытянул наружу СБУшников, которые за ним следили. Узнав об убийстве, я сразу набрал тогдашнего главу Нацполиции Сергея Князева и говорю: не хотите меня опросить, почему я встречался с Пашей? Он отвечает: а есть что сказать? Встречаемся. Я рассказываю, что стояла "Шкода", были люди, они следили. Через два дня дело отбирает СБУ. И пропадают ключевые камеры видеонаблюдения», — сказал он.

Из минского КГБ в «Азов». Что известно о скандальном Боцмане (Коротких) © скриншот с видео "Politeka Net" Игоря Устименко. Кроме того, неонацист рассказал, что давно был знаком с Шереметом, у них были разногласия, но отношения наладились.

Он заключил, что сотрудники СБУ якобы собирались объявить заказчиком дела против Шеремета его, но камеры видеонаблюдения возле его дома обеспечили ему алиби.

Известно, что Коротких переехал на Украину в 2014 году и воевал в составе батальона «Азов» в Донбассе. Является гражданином Белоруссии и также получил украинское гражданство. В 2015-2017 годах руководил отделом охраны объектов стратегического значения в департаменте государственной службы охраны при МВД Украины. В настоящее время работает предпринимателем. Придерживается ультраправых политических взглядов. В РФ он является фигурантом ряда уголовных дел, в том числе об убийстве.