Лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко выразил надежду, что президент США Джозеф Байден во время переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявит, что без участия Украины решать ее вопросы нельзя. Об этом 7 декабря он заявил на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

В частности, Порошенко назвал лидера США профессионалом, который якобы очень любит Украину и хорошо разбирается в ее вопросах. Кто хочет войны, тот ее получит: что на Украине думают о переговорах Путин-Байден © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

«В этих условиях, безусловно, позиция, которая, я надеюсь, будет высказана во время этого разговора, очень важна для Украины. Пункт номер один. То, за что мы держались пять лет моего президентства — ничего об Украине без Украины. Поэтому важно, чтобы и наши европейские, и наши американские союзники и до, и после разговора четко координировали свои действия с украинской властью, украинским государством, украинским народом», — заявил Порошенко.

Также Порошенко считает, что Байден должен донести до Путина мысль о том, что Россия якобы не будет иметь право вето на вступление Украины в НАТО, в том числе на расширение альянса на восток. По его мнению, необходимо также срочное восстановление работы «нормандского формата» и назначение специального представителя США для его координации.

Кроме того, по его словам, инициатива Кремля и Путина по европейской зоне безопасности может начать рассматриваться после того, как закончится конфликт в Донбассе, а Крым перестанет быть российской территорией.

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдут 7 декабря в режиме видеоконференции. Встреча состоится в 18:00 мск.