В частности, Порошенко назвал лидера США профессионалом, который якобы очень любит Украину и хорошо разбирается в ее вопросах.
«В этих условиях, безусловно, позиция, которая, я надеюсь, будет высказана во время этого разговора, очень важна для Украины. Пункт номер один. То, за что мы держались пять лет моего президентства — ничего об Украине без Украины. Поэтому важно, чтобы и наши европейские, и наши американские союзники и до, и после разговора четко координировали свои действия с украинской властью, украинским государством, украинским народом», — заявил Порошенко.
Также Порошенко считает, что Байден должен донести до Путина мысль о том, что Россия якобы не будет иметь право вето на вступление Украины в НАТО, в том числе на расширение альянса на восток. По его мнению, необходимо также срочное восстановление работы «нормандского формата» и назначение специального представителя США для его координации.
Кроме того, по его словам, инициатива Кремля и Путина по европейской зоне безопасности может начать рассматриваться после того, как закончится конфликт в Донбассе, а Крым перестанет быть российской территорией.
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдут 7 декабря в режиме видеоконференции. Встреча состоится в 18:00 мск.