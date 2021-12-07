Муж Седоковой снова стал безработным

Латвийский баскетболист Янис Тимма, прошлой осенью женившийся на украинской певице Анне Седоковой, снова потерпел поражение на профессиональном поприще. Об этом 7 декабря написал Starhit

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«Стороны пришли к взаимному соглашению о прекращении дальнейшего сотрудничества. Благодарим латвийского форварда за вклад в победы команды и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении на официальной странице клуба.

По мнению спортивных экспертов, причиной стали посредственные результаты игры Тиммы в УНИКСе: баскетболист принял участие в 3-х играх Евролиги, но, как говорится, звезд с неба не хватал.

Черная полоса в карьере Тиммы началась после того, как осенью 2021 года он женился на Седоковой. Почти сразу после этого спортсмен «пролетел» мимо основного состава в «Химках», где он тогда играл. Об этом решении руководства спортсмен узнал во время матча с «Зелена-Гурой» в Единой лиге ВТБ и просто покинул паркет.

В итоге контракт с «Химками» был расторгнут, и муж Седоковой долго не мог найти новый клуб, продолжая тренироваться самостоятельно. Известно, что спортсмен летал в США, где пытался попасть в состав одного из клубов НБА — «Орландо Мэйджик». По всей видимости, эта идея не увенчалась успехом.

Тимма продолжает оставаться большой звездой у себя на родине, однако поклонники уверены, что он не вернется в Латвию, потому что Седокова за ним не последует.