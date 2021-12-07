«Институт свободы слова именно сейчас нуждается в нашей солидарности и защите, в том числе от умышленных попыток обвинить журналистов в политической ангажированности и даже государственной измене», — говорится в заявлении медиагруппы Ахметова.
Также группа отмечает, что телеканалы «Украина» и «Украина 24» являются информационной площадкой, где «могут быть услышаны и найти понимание представители разных политических сил», и призывает «прекратить раздор и споры» и объединиться «для защиты государственности».
Ранее украинский Центр противодействия коррупции обвинил журналистов каналов Ахметова в распространении «российских нарративов».