Медиагруппа «Украина» бизнесмена Рината Ахметова опубликовала обращение с призывом объединиться для защиты свободы слова и журналистов, испытывающих давление власти. Соответствующее заявление появилось 7 декабря на сайте группы

«Институт свободы слова именно сейчас нуждается в нашей солидарности и защите, в том числе от умышленных попыток обвинить журналистов в политической ангажированности и даже государственной измене», — говорится в заявлении медиагруппы Ахметова.

Попытка «раскулачить» Ахметова. Чем закончится война Зеленского и олигарха © РИА Новости,

Ранее украинский Центр противодействия коррупции обвинил журналистов каналов Ахметова в распространении «российских нарративов».