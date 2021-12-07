Украинский певец Mеlovin (Константин Бочаров) заявил, что у него много фанатов в России, и он мог бы заработать на них, но боится опасений стать изгоем на Украине. Об этом он сказал в интервью «Украинской правде», которое появилось в YouTube 6 декабря

«Я хотел бы, конечно, поехать там (В России — ред.) выступить, у меня там много фанов. Реально очень много. Я понимаю, что могу там собрать зал. Конечно, жду какого-то момента, когда что-то решится на этой, блин, планете и будет что-то нормальное. Потому что бесит. Реально бесит», — сказал исполнитель.

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«Я же не из тех, кто тебе скажет: "Музыка вне политики". Я, конечно, понимаю это все. Но расстраивает факт, что к нам российским артистам ездить с концертами можно, а украинским артистам [в РФ] нельзя — позор, "ганьба". Хотя при этом наши артисты, выезжая туда, везут деньги сюда», — заявил Mеlovin.

Он уточнил, что сам так и не может набраться смелости, чтобы поехать и заработать в Москве, потому что не хочет сделать антигероем себя и подставить своих родителей.

«Есть пожелание. Россия — это страна-агрессор, убивающая моих сограждан, оккупировавшая, укравшая часть моей родной земли. Подумай над этим, давай без двойных стандартов», — тут же «научил» «правильному» мышлению артиста один из его поклонников.

К слову, многим российским артистам запрещен въезд на Украину на государственном уровне, в то время как в РФ ничего даже похожего на черный список украинских звезд нет.

Украинскому певцу Константину Бочарову (Mеlovin) 24 года. В 2015 году он победил в 6-м сезоне шоу «Х-Фактор», а в 2018-м представлял Украину на «Евровидении», где занял 17-е место.

В стране его знают также и как любимчика продюсера Андрея Данилко, который активно защищал артиста на «Х-Факторе», а после «Евровидения» заявил, что молодого украинца «незаслуженно засудили».