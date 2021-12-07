Украинский артист и продюсер Андрей Данилко 6 декабря разместил в Instagram фото в компании латвийской и российской певицы Лаймы Вайкуле. Одним его поклонникам снимок понравился, другие увидели в нем политический подтекст

Украинские рестораны станут золотыми: эксперт предсказал повышение цен © Tom Tao / flickr

«Помолодел и похудел», «Какой же секси», «Красавец-мужчина. И такой застенчивый», — написали одни фанаты артиста, а у других пост вызвал совсем иные ассоциации.

«Андрей, как же мы без вас скучаем в Москве!», «Верните Крым и уйдите с Донбасса тогда будете скучать», «Вашему руководству не нужен ни Крым, ни Донбасс, им война нужна, потому что это им выгодно!!!», «Только почему пропаганда идет российского тв», «Судя по вашим высказываниям, укропропаганда работает лучше российской», — написали под публикацией Данилко его подписчики.

Данилко известен образом проводницы и певицы Верки Сердючки, которую он придумал еще в 1980-х. В 2018-м артист заявил, что этот персонаж ему смертельно надоел и Сердючкой он больше не будет. Однако на многие мероприятия звезду продолжают звать именно в этом амплуа, и Данилко регулярно делает «исключения».