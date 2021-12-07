Несмотря на рекордный урожай пшеницы за всю историю Украины страна может остаться без хлеба. Об этом на днях рассказал гендиректор Объединения предприятий хлебопекарной промышленности «Укрхлебпром» Александр Васильченко, передает «Главком»

«Бэтмен в шубе»: на Украине «изобрели» новое блюдо из хлеба © РИА Новости, С. Лидов / Перейти в фотобанк

Внутреннее потребление пшеницы в стране — до 7 млн тонн (из них 5,5 млн тонн — пшеница продовольственная, остальное-фуражная).

Остальная пшеница идет на экспорт. Причем темпы вывоза продовольствия из страны впечатляют: по данным министерства аграрной политики и продовольствия, по состоянию на 26 ноября было экспортировано уже 16,6 млн тонн пшеницы. Это ровно столько, сколько трейдеры продали за весь прошлый маркетинговый год.

Васильченко уверен, что на сегодняшний день практически всю пшеницу из страны экспортировали.

Ещё в ноябре украинские пекари анонсировали подорожание хлеба. Каждый месяц цена на основной продукт питания населения увеличивается на 1,5-2%. И это не предел — цена может увеличиться на 20, а то и 30%. Такой прогноз озвучил президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дудченко.