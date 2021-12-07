По его словам, в этом сезоне в стране собрали 32,2 млн тонн пшеницы в бункерном весе. После очистки вышло около 30-31 млн тонн. При этом, только 42% пшеницы — продовольственная. Остальное — фураж, то есть зерно, из которого изготавливается хлеб и хлебобулочные изделия, — максимум 13 млн тонн.
Внутреннее потребление пшеницы в стране — до 7 млн тонн (из них 5,5 млн тонн — пшеница продовольственная, остальное-фуражная).
Остальная пшеница идет на экспорт. Причем темпы вывоза продовольствия из страны впечатляют: по данным министерства аграрной политики и продовольствия, по состоянию на 26 ноября было экспортировано уже 16,6 млн тонн пшеницы. Это ровно столько, сколько трейдеры продали за весь прошлый маркетинговый год.
Васильченко уверен, что на сегодняшний день практически всю пшеницу из страны экспортировали.
Ещё в ноябре украинские пекари анонсировали подорожание хлеба. Каждый месяц цена на основной продукт питания населения увеличивается на 1,5-2%. И это не предел — цена может увеличиться на 20, а то и 30%. Такой прогноз озвучил президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дудченко.