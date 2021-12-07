К весне рестораны Украины вынуждены будут выбрать: либо поднять цены на 50%, либо закрыться. Такое заявление 7 декабря сделала соучредитель Национальной ресторанной ассоциации Украины, директор компании «Ресторанный консалтинг» Ольга Насонова в разговоре с журналистами UBR

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«Платить аренду, налоги, акцизы, эквайринг смогут только дорогие рестораны. А недорогие — куда деваться — будут повышать цены. Потому что просто нечем будет оплачивать расходы, которые все растут и растут», — утверждает специалист.

В итоге, продолжила Насонова, ресторанный рынок Украины может откатиться до уровня начала 2000-х.

«Станет меньше всех ресторанов, но особенно недорогих. Будут забиты оставшиеся заведения. Те, кто переживет зиму», — резюмировала она.

По оценкам экспертов, только за время пандемии на Украине закрылось уже порядка 2 тысяч заведений общепита, на гране еще тысяча.