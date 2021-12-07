Насонова уверена, что большинство заведений в ближайшее время будет вынуждено поднимать цены на 10-20% в месяц, чтобы покрыть стремительно дорожающую коммуналку и повышение стоимости труда работников.
«Платить аренду, налоги, акцизы, эквайринг смогут только дорогие рестораны. А недорогие — куда деваться — будут повышать цены. Потому что просто нечем будет оплачивать расходы, которые все растут и растут», — утверждает специалист.
В итоге, продолжила Насонова, ресторанный рынок Украины может откатиться до уровня начала 2000-х.
«Станет меньше всех ресторанов, но особенно недорогих. Будут забиты оставшиеся заведения. Те, кто переживет зиму», — резюмировала она.
По оценкам экспертов, только за время пандемии на Украине закрылось уже порядка 2 тысяч заведений общепита, на гране еще тысяча.