«Они не хотят брать»: Комаровский озвучил свои президентские планы
«Они не хотят брать»: Комаровский озвучил свои президентские планы
© Евгений Комаровский/Инстаграм
Насонова уверена, что большинство заведений в ближайшее время будет вынуждено поднимать цены на 10-20% в месяц, чтобы покрыть стремительно дорожающую коммуналку и повышение стоимости труда работников.

«Платить аренду, налоги, акцизы, эквайринг смогут только дорогие рестораны. А недорогие — куда деваться — будут повышать цены. Потому что просто нечем будет оплачивать расходы, которые все растут и растут», — утверждает специалист.

В итоге, продолжила Насонова, ресторанный рынок Украины может откатиться до уровня начала 2000-х.

«Станет меньше всех ресторанов, но особенно недорогих. Будут забиты оставшиеся заведения. Те, кто переживет зиму», — резюмировала она.

По оценкам экспертов, только за время пандемии на Украине закрылось уже порядка 2 тысяч заведений общепита, на гране еще тысяча.