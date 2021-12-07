Ранее, 4 декабря, мэр Полтавы прокомментировал военные действия на востоке Украины в эфире телеканала «Наш».
«Украина используется как плацдарм… У нас сегодня происходят боевые действия, на нашей территории воюют две сверхдержавы — США и Россия. Очень жалко, что идет брат на брата», — сказал Мамай.
Кроме того, он подчеркнул, что из-за санкций многие промышленные предприятия в полтавском регионе и по всей Украине не могут торговать с Россией и приходят в упадок.
После этого украинские националисты внесли личные данные мэра Полтавы в базу сайта «Миротворец» с отметкой о «распространении кремлевской пропаганды и участии в актах общественной агрессии».
появилась отметка о распространении кремлевской пропаганды и участии в актах общественной агрессии.
https://24tv.ua/ru/mjer-poltavy-popal-bazu-mirotvorca-iz-za-skandalnogo-novosti-poltava_n1813243
https://24tv.ua/ru/mjer-poltavy-popal-bazu-mirotvorca-iz-za-skandalnogo-novosti-poltava_n1813243