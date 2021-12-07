Из-за слов о том, что на войне в Донбассе «брат идет на брата», мэра Полтавы Александра Мамая внесли на украинский сайт «Миротворец», сообщает 7 декабря 24tv.ua

Угодившая в базу скандального украинского сайта «Миротворец» девочка обратилась к генсеку ООН © dan-news.info

«Украина используется как плацдарм… У нас сегодня происходят боевые действия, на нашей территории воюют две сверхдержавы — США и Россия. Очень жалко, что идет брат на брата», — сказал Мамай.

Кроме того, он подчеркнул, что из-за санкций многие промышленные предприятия в полтавском регионе и по всей Украине не могут торговать с Россией и приходят в упадок.

После этого украинские националисты внесли личные данные мэра Полтавы в базу сайта «Миротворец» с отметкой о «распространении кремлевской пропаганды и участии в актах общественной агрессии».

появилась отметка о распространении кремлевской пропаганды и участии в актах общественной агрессии.

https://24tv.ua/ru/mjer-poltavy-popal-bazu-mirotvorca-iz-za-skandalnogo-novosti-poltava_n1813243