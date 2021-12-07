Каменских пришла на программу в очень ярком комбинированном образе, с одной стороны которого — синее коктейльное платье, с другой — зеленый пиджак.
«Здесь я серьезный детектив, а тут просто…» — начала говорить в эфире Каменских, однако Полякова ее перебила фразой «Хвойда. Ой».
В украинском языке это слово обозначает женщину легкого поведения или, по-другому, даму с низкой социальной ответственностью.
Другие участники шоу растерялись от слов Поляковой, Каменских начала свою мысль заново, но получила в ответ тот же комментарий от «королевы ночи», за что попыталась дать ей по губам. Это Полякову только позабавило и в итоге она свела все к шутке.
Предыдущий скандал также произошел от «нечаянной» фразы Поляковой на «Маске», когда она назвала коллегу Тину Кароль «плакальщицей на похоронах». В конце концов Поляковой пришлось извиняться и объяснять, что она имела в виду не личность Кароль или недавнюю смерть ее мужа, а тоскливый репертуар певицы.