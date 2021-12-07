Глава министерства обороны Украины Алексей Резников 6 декабря в интервью CNN заявил, что страна не нуждается в помощи американских солдат для защиты

Financial Times объяснила, как США удалось убедить Европу во «вторжении» РФ © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Резников добавил, что для этого Киеву нужно «оружие и тому подобное».

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

На днях Резников попросил военных из Великобритании, США и Канады защитить целостность государства в случае агрессии со стороны России. Они, по мнению Резникова, должны быть расквартированы в тех районах страны, которые «могут стать позициями на передовой в случае крупномасштабного нападения России».