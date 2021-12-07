«Нам не нужны американские солдаты, мы будем бороться за себя сами», — заверил он.
Резников добавил, что для этого Киеву нужно «оружие и тому подобное».
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
На днях Резников попросил военных из Великобритании, США и Канады защитить целостность государства в случае агрессии со стороны России. Они, по мнению Резникова, должны быть расквартированы в тех районах страны, которые «могут стать позициями на передовой в случае крупномасштабного нападения России».