Ранее стало известно, что США объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине. Официальные представители страны не посетят Игры, но сами спортсмены смогут принять участие.
«Присутствие правительственных чиновников и дипломатов — это чисто политическое решение каждого правительства, которое МОК, соблюдая политический нейтралитет, полностью уважает. [Заявление властей США] дает понять, что Олимпийские игры и участие в них спортсменов находятся вне политики, и мы приветствуем это», — говорится в заявлении комитета.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
Бойкот зимней Олимпиады-2022 также рассматривает Великобритания. За запрет любого официального дипломатического представительства страны выступили консерваторы — это якобы может стать знаком протеста против ситуации с правами человека в Китае.