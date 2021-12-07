Международный олимпийский комитет (МОК) уважает решение властей США бойкотировать зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщило агентство Франс-Пресс

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«Присутствие правительственных чиновников и дипломатов — это чисто политическое решение каждого правительства, которое МОК, соблюдая политический нейтралитет, полностью уважает. [Заявление властей США] дает понять, что Олимпийские игры и участие в них спортсменов находятся вне политики, и мы приветствуем это», — говорится в заявлении комитета.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Бойкот зимней Олимпиады-2022 также рассматривает Великобритания. За запрет любого официального дипломатического представительства страны выступили консерваторы — это якобы может стать знаком протеста против ситуации с правами человека в Китае.