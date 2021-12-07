На странице Рeopletalk в Instagram 6 декабря появился пост, посвященный американской хип-хоп-исполнительнице Карди Би. Представители журнала поздравили певицу с новым назначением, однако украинские пользователи не разделили радости за звезду

«Роскошная Карди Би празднует свой новый статус — креативного директора Playboy. Как вам платье?» — подписали снимок новой знаменитости журнала для мужчин.

Специалист назвал цену лица Ротару © София Ротару/Инстаграм

«Потрясающее платье и целлюлит», «Прикольно, что это называют роскошью! Милый безвкусный пухляк!», «Моей бабушке 65 лет и у нее такие же ноги», «Привет безвкусице», «И у меня целлюлит есть и все равно в Playboy не снимаюсь», «Целлюлитозамечатели, у меня для вас плохая новость — она в плейбое, а вы нет», «Не просто в Playboy, теперь еще и креативным директором», «Да, Playboy уже не тот», — поспорили в комментариях пользователи.

Карди Би стала первым в истории журнала креативным директором, эту должность ей предложили на днях. Ожидается, что на этом посту певица будет предлагать идеи для коллекций одежды, товаров для сексуального здоровья и вносить вклад в работу редакции.

Кроме того, руководство журнала планирует, что артистка будет работать над новым проектом — платформой Centerfold.com, где создатели контента смогут напрямую взаимодействовать с поклонниками и продвигать товары бренда. Заработать сайт должен уже в этом месяце.