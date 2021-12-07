Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, могут ли сообщения о возможных санкциях негативно сказаться на предстоящих переговорах Джо Байдена и Владимира Путина по видеосвязи.
«Это продолжение информационной истерики, которую мы в эти дни наблюдаем в СМИ», — сказал Песков.
Ранее канал CNN сообщил, что США рассматривают возможность введения новых санкций в отношении России из-за «планов вторжения на Украину».
Согласно сообщению канала, возможно «отключение России от системы SWIFT», однако этот вариант собеседники телеканала называют «крайней мерой».
Переговоры Путина и Байдена состоятся 7 декабря. Стороны обсудят в том числе ситуацию на Украине.