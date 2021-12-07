Слухи в СМИ о возможном расширении США санкций против России являются информационной истерикой, сказал 6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает RT

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, могут ли сообщения о возможных санкциях негативно сказаться на предстоящих переговорах Джо Байдена и Владимира Путина по видеосвязи.

«Это продолжение информационной истерики, которую мы в эти дни наблюдаем в СМИ», — сказал Песков.

Ранее канал CNN сообщил, что США рассматривают возможность введения новых санкций в отношении России из-за «планов вторжения на Украину».

Переговоры Путина и Байдена состоятся 7 декабря. Стороны обсудят в том числе ситуацию на Украине.