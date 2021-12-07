Пластический хирург Максимильян Абозин прокомментировал внешний вид украинской певицы Софии Ротару. По мнению врача, на пластические операции она могла потратить не менее 900 тысяч рублей. Слова медика 6 декабря процитировал сайт PopCornNews.ru

«Стоимость зависит от хирурга, конечно. Могу примерно от и до сказать. SMAS (лифтинг кожи лица — ред.) — от 180 до 400 тысяч [рублей]. Веки — от 70 до 200, подтяжка верхней трети — от 120 до 300 тысяч», — сказал он в комментарии PopCornNews.ru, уточнив, что названные ценники запрашивает 90% хирургов, но есть и более дорогие специалисты.

«Очень тяжело»: Ротару пожаловалась Долиной на жизнь © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

На днях певица прилетала в Москву на съемки «Песни года». Долгое время артистка не появлялась в России по политическим соображениям, что на этот раз заставило ее сделать исключение, она не уточнила.