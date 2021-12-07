Депутат бундестага ФРГ, заместитель председателя фракции СвДП Александр Ламбсдорф в интервью Funke на днях отказался шантажировать РФ газопроводом «Северный поток-2», угрожая остановить проект в случае «вторжения» на Украину

«Северный поток - 2» останавливать поздно - немецкий дипломат © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Меры, которые могут быть предприняты в случае агрессии, также могут быть четко изложены за закрытыми дверями», — заявил политик Германии.

На днях глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер признал, что останавливать газопровод «Северный поток-2» уже поздно. При этом он подчеркнул, что если после выхода из атомной энергетики до 2030 года Германия намеревается отказаться от угля, то ее потребность в газе в среднесрочной перспективе не снизится.

В сентябре глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что строительство «Северного потока-2» полностью завершено. К середине октября он уже был готов к запуску, однако срок его реального начала работы будет определяться европейским регулятором. Процесс сертификации «Северного потока-2» может занять несколько месяцев.