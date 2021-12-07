США, Великобритания, Италия, Франция и Германия обсудили отношения между Россией и Украиной и выступили за возобновление переговоров между странами в «нормандском формате». Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба Елисейского дворца

Германия и Франция выразили сожаление из-за отказа РФ от встречи в «нормандском формате» © пресс-служба президента Украины говорится в материале.

«Нормандским форматом» называются переговоры по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины с участием России, Украины, Германии и Франции. «Нормандский формат» существует с июня 2014 года. Основой урегулирования стороны признают минские соглашения и комплекс мер, согласованный в феврале 2015 года.

Последняя встреча в «нормандском формате» прошла в Париже в конце 2019 года. На ней присутствовали президент России Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель. Тогда стороны договорились об установлении перемирия на линиях соприкосновения в Донбассе, внесении в законодательство Украины поправок в соответствии с «формулой Штайнмайера», описывающей механизм введения особого порядка управления в Донбассе после проведения там местных выборов, и о закреплении особого статуса этого региона в Конституции Украины. Однако Киев все договоренности до сих пор не выполнил.

Россия на высшем уровне неоднократно выражала приверженность минским соглашениям 2015 года, которые Москва считает безальтернативной основой урегулирования внутреннего конфликта на Украине.