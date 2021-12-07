Североатлантический альянс готов принимать новых членов, поскольку проводит политику «открытых дверей». Об этом 6 декабря на брифинге заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс, передает РИА Новости

Россия внесет предложение о нерасширении НАТО - Лавров © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк Джеймс Бейкер обещал в 1990 году президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять НАТО на восток.

«Послушайте, как и предыдущие администрации, мы ясно дали понять, что двери НАТО открыты, мы привержены политике открытых дверей, которая была выдвинута в Бухаресте, что НАТО должно оставаться вариантом для претендентов, когда они будут готовы и способны выполнить соответствующие обязательства… что они способны — способны и желают — внести свой вклад в безопасность в евроатлантическом регионе», — ответил Прайс.

Он подчеркнул, что Госдеп поддерживает «право Украины самостоятельно решать свое будущее».

«Никто другой не должен иметь права вето на то, что решает НАТО, что стремится сделать такая страна, как Украина. Украина конкретно имеет право определять свой собственный внешнеполитический курс без вмешательства извне. Это очень важный принцип международного порядка, основанного на правилах, который Соединенные Штаты защищали и продвигали по всему миру», — подчеркнул представитель Госдепа.

Прайс также заверил, что НАТО является оборонительным союзом.

«Он носит оборонительный характер. Это защитная ориентация. Идея о том, что НАТО или страна-претендент, такая как Украина, может представлять угрозу для России… была бы смехотворной, если бы ситуация не была столь серьезной», — добавил Прайс.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил начать предметные переговоры о достижении юридических гарантий нерасширения НАТО на восток. По его словам, Москва намерена добиваться «надежных и долгосрочных гарантий безопасности» и в переговорах с США и их союзниками будет «настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые продвижения НАТО на восток». Глава государства подчеркнул, что Москве нужны именно юридические гарантии, потому что западные страны не выполнили взятые на себя устные обязательства. Президент подчеркнул, что «законные российские озабоченности в сфере безопасности» были проигнорированы и игнорируются до сих пор.