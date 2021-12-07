«По системе SWIFT я не верю в то, что Соединенные Штаты предпримут эти санкции: достаточно сложно будет европейцам обходиться без России, которая будет вне системы платежей. Как тогда рассчитываться за энергоносители, которые непрерывным потоком идут в Западную Европу? В чемоданах наличку возить?» — отметил Джабаров.
Он подчеркнул, что Россия очень сильно интегрирована в мировую экономику. А в случае ее отключения от SWIFT могут возникнуть серьезные проблемы. Такая мера будет невыгодна российским и западным партнерам.
В ноябре экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал западные страны ввести «адские» санкции против России в случае начала боевых действий с Киевом. В частности, он заявлял о необходимости отключения РФ от международной платежной системы SWIFT.