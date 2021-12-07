Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров 6 декабря в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что США не будут применять меры по отключению России от системы межбанковских платежей SWIFT

Немецкий депутат выступил против отключения России от SWIFT © Facebook, SWIFT Careers

Он подчеркнул, что Россия очень сильно интегрирована в мировую экономику. А в случае ее отключения от SWIFT могут возникнуть серьезные проблемы. Такая мера будет невыгодна российским и западным партнерам.

В ноябре экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал западные страны ввести «адские» санкции против России в случае начала боевых действий с Киевом. В частности, он заявлял о необходимости отключения РФ от международной платежной системы SWIFT.