Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 6 декабря в эфире телеканала ICTV заявил, что не ожидает прорывов от переговоров президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина

Хотят ли русские войны? А если не русские, то кто и зачем © REUTERS, Alexander Ermochenko

Он подчеркнул, что Байден должен подать «очень четкие сигналы», что будут предпринимать партнеры Украины в том случае, если Россия «пойдет на военную операцию против нашего государства».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что переговоры Путина и Байдена в формате видеоконференции пройдут 7 декабря. В администрации президента США заявили, что после переговоров Байден переговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщит ему об итогах беседы с Путиным и проведет консультации с ним.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.