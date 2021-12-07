«Важнейший пункт, который содержится в меморандуме с МВФ, состоит в том, что, начиная с мая 2022 года, главная и единственная газодобывающая компания на Украине "Укргаздобыча", которая поставляет 14-15 миллиардов кубометров газа в год, будет продавать от 40 до 50% газа исключительно на бирже с равным доступом для всех покупателей. А с 2024 года таким образом продавать будут 100% добытого газа», — отметил экс-министр.
По его мнению, это ставит под удар развитие экономики в стране и скажется на жизни граждан. У Украины и так имеются проблемы с топливом, а теперь ей придется закупать его по более высоким ценам, отметил Суслов.
Он допускает, что Зеленский мог не понимать, что именно ему пришлось подписать, однако согласие с этими требованиями, по словам эксперта, ставят крест на возможности его переизбрания на выборах президента.