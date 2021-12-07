Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов 6 декабря рассказал в эфире телеканала «UkrLive» о новых обязательствах страны перед Международным валютным фондом (МВФ) в рамках их договоренностей, которые похоронят все надежды и амбиции президента Владимира Зеленского на переизбрание

Ищенко объяснил, почему переизбрание Зеленского будет слишком дороге стоить © president.gov.ua

По его мнению, это ставит под удар развитие экономики в стране и скажется на жизни граждан. У Украины и так имеются проблемы с топливом, а теперь ей придется закупать его по более высоким ценам, отметил Суслов.

Он допускает, что Зеленский мог не понимать, что именно ему пришлось подписать, однако согласие с этими требованиями, по словам эксперта, ставят крест на возможности его переизбрания на выборах президента.