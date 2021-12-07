«Согласовали позиции с госсекретарем США Энтони Блинкеном перед разговором президентов Байдена и Путина. Договорились и дальше действовать совместно и скоординированно. Благодарен стратегическому партнеру и союзнику — США за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. Ничего об Украине без Украины», — написал украинский лидер.

Россия и США подошли к «красным линиям»: чего ожидать от переговоров Путина и Байдена
Россия и США подошли к «красным линиям»: чего ожидать от переговоров Путина и Байдена
© РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк
Накануне Блинкен провел переговоры с Зеленским.

Переговоры Путина и Байдена состоятся вечером во вторник. Они пройдут в режиме защищенной видеосвязи. Лидеры сами назначат удобное для разговора время. Предполагается, что президенты обсудят напряженность вокруг Украины и продвижение НАТО к границам России.

 