Президент Украины Владимир Зеленский 6 декабря поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном накануне видеозвонка лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом он сообщил в своем Twitter

«Согласовали позиции с госсекретарем США Энтони Блинкеном перед разговором президентов Байдена и Путина. Договорились и дальше действовать совместно и скоординированно. Благодарен стратегическому партнеру и союзнику — США за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. Ничего об Украине без Украины», — написал украинский лидер.

Agreed positions with @SecBlinken before the phone conversation of Presidents Biden and Putin. Agreed to continue joint & concerted action. Grateful to 🇺🇸 strategic partners & allies for the continued support of our sovereignty & territorial integrity. Nothing about 🇺🇦 without 🇺🇦 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 6, 2021

Россия и США подошли к «красным линиям»: чего ожидать от переговоров Путина и Байдена © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Переговоры Путина и Байдена состоятся вечером во вторник. Они пройдут в режиме защищенной видеосвязи. Лидеры сами назначат удобное для разговора время. Предполагается, что президенты обсудят напряженность вокруг Украины и продвижение НАТО к границам России.