Бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун 6 декабря в эфире телеканала «НАШ» объяснил, почему в стране происходит такая истерия на тему возможного «вторжения» российских военных

Любая попытка заставить соблюдать Минские соглашения будет расценена Украиной как российская агрессия — Асафов © РИА Новости, Владимир Трефилов

«"Вы же знаете, что "Путин нападет" — это сделано специально только для того, чтобы внутри страны не возникли протестные настроения. Я даю 100%, что Путин не нападет, если у нас не будет государственного переворота, во-вторых, если у нас не будет наступления со стороны наших военных на территорию Донбасса или Крыма и третье — если у нас не будут размещены ракеты с атомными боеголовками стран НАТО — это три предохранителя», — заявил экс-генпрокурор.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Со своей стороны в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает.