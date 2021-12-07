Он назвал три «предохранителя», благодаря которым Москва точно не станет нападать на Киев.
«"Вы же знаете, что "Путин нападет" — это сделано специально только для того, чтобы внутри страны не возникли протестные настроения. Я даю 100%, что Путин не нападет, если у нас не будет государственного переворота, во-вторых, если у нас не будет наступления со стороны наших военных на территорию Донбасса или Крыма и третье — если у нас не будут размещены ракеты с атомными боеголовками стран НАТО — это три предохранителя», — заявил экс-генпрокурор.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Со своей стороны в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает.