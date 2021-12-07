Планы лишить Россию в Черном море уже давно реализуются со всеми европейскими союзниками США по НАТО, в частности, с Францией. Попытки европейцев рассказать, что есть «злые США, а мы тут рядом постояли», смешны. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

Александр Артамонов: на тактику «клещей» от США в Черном море Россия ответит «встречным маневрами» © vk.com, Александр Артамонов райана Харрингтона, в которой он выразил мнение, что проведение регулярных военных учений в обход конвенции Монтре поможет лишить Россию доминирования в регионе. Он также считает необходимым укрепить позиции партнеров по НАТО с помощью крылатых ракет.

Эксперт отметил, что наряду с американской эскадрой, представленной от «Дональда Кука», который позорно ретировался, до новейших фрегатов, присутствуют французские плавсредства, заточенные на радиотехническую разведку.

«Именно поэтому в Черном море болтается французский фрегат «Шевалье Поль», именно поэтому США осуществляют некую подготовку к своему первоначальному плану», — пояснил Артамонов.

Специалист также отметил, что у Франции очень сильная авиация и она не отказывает себе в удовольствие с британскими и с итальянскими силами нервировать российские вооруженные силы в районе Черного моря.

Собеседник издания добавил, что в ответ Россией все Черное море взято под контроль не только подводного и надводного флотов, но и батарей и эшелонированных систем обороны («Бал» и «Утес»). Поэтому рассчитывать, что можно атаковать Крымский мост или пробить брешь в обороне Крыма, не приходится.

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