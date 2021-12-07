Ранее на фоне очередного роста напряжённости в Черном море вышла статья офицера ВМС США Брайана Харрингтона, в которой он выразил мнение, что проведение регулярных военных учений в обход конвенции Монтре поможет лишить Россию доминирования в регионе. Он также считает необходимым укрепить позиции партнеров по НАТО с помощью крылатых ракет.
Эксперт отметил, что наряду с американской эскадрой, представленной от «Дональда Кука», который позорно ретировался, до новейших фрегатов, присутствуют французские плавсредства, заточенные на радиотехническую разведку.
«Именно поэтому в Черном море болтается французский фрегат «Шевалье Поль», именно поэтому США осуществляют некую подготовку к своему первоначальному плану», — пояснил Артамонов.
Специалист также отметил, что у Франции очень сильная авиация и она не отказывает себе в удовольствие с британскими и с итальянскими силами нервировать российские вооруженные силы в районе Черного моря.
Собеседник издания добавил, что в ответ Россией все Черное море взято под контроль не только подводного и надводного флотов, но и батарей и эшелонированных систем обороны («Бал» и «Утес»). Поэтому рассчитывать, что можно атаковать Крымский мост или пробить брешь в обороне Крыма, не приходится.
Полностью интервью можно прочитать здесь.