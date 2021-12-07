Александр Лукашенко после 2014 года долгое время пытался быть посредником между Украиной и Россией и Белоруссия получала от этого выгоду, но ряд событий заставил его отказаться от западного вектора, сказал в интервью Украина.ру политолог Сергей Михеев

Лукашенко пообещал совместно с Россией дать ответ на планы НАТО в Восточной Европе © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

«Я думаю, он (Лукашенко — Ред.) делает окончательный выбор… Лукашенко встречался с Порошенко, если кто помнит, они там лобызались, говорили, что братство украинского и белорусского народа вообще не подвергается сомнению. Они (Украина — Ред.) получали ГСМ, электричество. Более того, кооперация украинских и белорусских предприятий, в том числе, использовалась украинской стороной и в военно-промышленном комплексе. И что в ответ? Черная неблагодарность», — сказал Михеев.

Политолог отметил, что этот «выстрел себе в ногу» Украина сделала по настоянию Запада, потому что Украине на самом деле было выгодно поддержание ситуации, когда Лукашенко — как бы между Москвой и Киевом.

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Белоруссия с 21 ноября возобновила экспорт электроэнергии на Украину.

В интервью президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что в случае военного конфликта Белоруссия поддержит Россию, и выказал готовность разместить в стране ядерное оружие.