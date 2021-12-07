Михеев указал два момента, которые повлияли на Лукашенко: беспорядки по итогам президентских выборов, устроенные в Белоруссии при явном курировании Запада, в том числе Польши, и провокация с «вагнеровцами», устроенная при поддержке украинских и, возможно, западных спецслужб.
«Я думаю, он (Лукашенко — Ред.) делает окончательный выбор… Лукашенко встречался с Порошенко, если кто помнит, они там лобызались, говорили, что братство украинского и белорусского народа вообще не подвергается сомнению. Они (Украина — Ред.) получали ГСМ, электричество. Более того, кооперация украинских и белорусских предприятий, в том числе, использовалась украинской стороной и в военно-промышленном комплексе. И что в ответ? Черная неблагодарность», — сказал Михеев.
Политолог отметил, что этот «выстрел себе в ногу» Украина сделала по настоянию Запада, потому что Украине на самом деле было выгодно поддержание ситуации, когда Лукашенко — как бы между Москвой и Киевом.
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Белоруссия с 21 ноября возобновила экспорт электроэнергии на Украину.
В интервью президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что в случае военного конфликта Белоруссия поддержит Россию, и выказал готовность разместить в стране ядерное оружие.