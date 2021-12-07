По словам эксперта, в странах бывшего СССР распространяется вирус этнического национализма. В них, пояснил он, рано или поздно отвергаются народы, населяющие эту страну, потом отвергаются соседи, потом начинается «разброд среди своих».
Суздальцев отметил, что президент Александр Лукашенко сейчас склоняется в сторону России по политическим причинам, но элиты Белоруссии скорее выбрали западный вектор.
«Этот поворот на Запад закончится тогда, когда мы поймем, что основа мягкой силы России — это успехи внутри нашей страны, высокий уровень жизни, образования, здравоохранения, инфраструктуры, насыщенность внутреннего рынка российскими товарами», — указал эксперт.
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