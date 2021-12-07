Страны постсоветского пространства пытаются балансировать между Востоком и Западом, между Евросоюзом и ЕЭАС, в них усиливается этнический национализм, и этот фактор играет против сохранения этих государств. Об этом сказал в интервью Украина.ру специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев

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