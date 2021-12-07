На Украине проблемная элита, поэтому России нет смысла пытаться брать страну «на поруки». Об этом сказал в интервью Украина.ру специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев

Разделенная Украина: что творится со страной © коллаж Украина.Ру

«Но это все до следующего раздела. Я напоминаю, что мы трижды брали Украину к себе на поруки (еще с 17 века), а потом это снова разворовывалось и растаскивалось. Потому что там проблемы с элитой», — сказал Суздальцев.

При этом у Украины с богатым советским наследством был шанс стать успешным государством и без помощи России, но все было разграблено в течение нескольких лет, отметил эксперт.



Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20211206/1032801429.html было разграблено в течение нескольких лет

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