Разделенная Украина: что творится со страной
Разделенная Украина: что творится со страной
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По словам Суздальцева, некоторые депутаты Госдумы украинского происхождения высказывают идеи, чтобы Россия снова стала куратором Украины и снова строила там дороги, АЭС и заводы.

«Но это все до следующего раздела. Я напоминаю, что мы трижды брали Украину к себе на поруки (еще с 17 века), а потом это снова разворовывалось и растаскивалось. Потому что там проблемы с элитой», — сказал Суздальцев.

При этом у Украины с богатым советским наследством был шанс стать успешным государством и без помощи России, но все было разграблено в течение нескольких лет, отметил эксперт.

было разграблено в течение нескольких лет

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