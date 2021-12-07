По словам Суздальцева, некоторые депутаты Госдумы украинского происхождения высказывают идеи, чтобы Россия снова стала куратором Украины и снова строила там дороги, АЭС и заводы.
«Но это все до следующего раздела. Я напоминаю, что мы трижды брали Украину к себе на поруки (еще с 17 века), а потом это снова разворовывалось и растаскивалось. Потому что там проблемы с элитой», — сказал Суздальцев.
При этом у Украины с богатым советским наследством был шанс стать успешным государством и без помощи России, но все было разграблено в течение нескольких лет, отметил эксперт.
было разграблено в течение нескольких лет
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