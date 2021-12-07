Президент Украины Владимир Зеленский стал заложником глупой модели поведения «я такой же, как вы» и это мешает ему стать авторитетным и эффективным в управлении. Об этом сказал в интервью Украина.ру политолог Сергей Михеев

Эксперт раскрыл, что должен сделать Зеленский, чтобы повторить судьбу Януковича © president.gov.ua

«Первое: если ты такой же как я, то почему ты президент, а не я? И второй: если такой же как я, или, допустим, такой же как мой приятель, то я могу послать тебя на три буквы, и всё. И вот эта вся демократия, свобода, заигрывание, игра в "своего парня" — оказывается здесь совершенно контрпродуктивным», — подчеркнул Михеев.

Это видно, например, когда Зеленский общается с украинскими военными на линии соприкосновения в Донбассе — они вообще его в грош не ставили, отметил он.

По мнению Михеева, у Зеленского ещё есть шанс за оставшейся до конца срока президентства время переломить ситуацию, но он становится просто микроскопическим.

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