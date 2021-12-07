По словам Михеева, Зеленский пытается вести себя как тусовщик на посту президента, что неприемлемо. Политолог отметил, что образ «своего парня», созданный Зеленским, вызывает сразу несколько вопросов.
«Первое: если ты такой же как я, то почему ты президент, а не я? И второй: если такой же как я, или, допустим, такой же как мой приятель, то я могу послать тебя на три буквы, и всё. И вот эта вся демократия, свобода, заигрывание, игра в "своего парня" — оказывается здесь совершенно контрпродуктивным», — подчеркнул Михеев.
Это видно, например, когда Зеленский общается с украинскими военными на линии соприкосновения в Донбассе — они вообще его в грош не ставили, отметил он.
По мнению Михеева, у Зеленского ещё есть шанс за оставшейся до конца срока президентства время переломить ситуацию, но он становится просто микроскопическим.
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