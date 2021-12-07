Керченский пролив по международному морскому праву открыт для любых судов и кораблей. Но для прохождения через пролив (а это территориальные воды России) Украине надо соблюдать ряд условий. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру

Виктор Литовкин: Россия полностью контролирует перемещение украинского флота в Азовское море © Sputnik

Надо предупредить капитана керченского пролива, что проход таких-то плавсредств будет осуществлен в такое-то время, чтобы он дал на это разрешение. Затем суда подходят к территориальным водам РФ, становятся там на якорь, и в назначенный час к ним приходят лоцман и офицер погранслужбы РФ, которые помогают капитану пройти через пролив, пояснил эксперт.

«За пределами пролива лоцман и офицер сходят на катер, а судно может идти туда, куда хочет. Это касается не только турецких судов, но и судов из Турции или Аргентины, которые следуют в Мариуполь, Бердянск или Ростов-на-Дону», — указал Литовкин.

Украинским судам всего лишь нужно пройти такую процедуру. Если они будут соблюдать эти правила, никаких проблем не будет. Но если они повторят свой наглый проход, никого не ставя в известность, то к ним будут применены очень жесткие меры — как к любым нарушителям границы РФ. Такой пример Украина уже имеет, заключил собеседник издания.

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