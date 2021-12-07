Ранее правительство Украины одобрило предложение Минобороны страны о передислокации ряда военных частей и судов ВМС из Черного моря в Азовское. Согласно документу, в Бердянск передислоцируется военная часть из Николаева. На территории Одесской области произойдет перебазирование военной части, а также американских патрульных катеров типа Island «Славянск» и «Старобельск».
Надо предупредить капитана керченского пролива, что проход таких-то плавсредств будет осуществлен в такое-то время, чтобы он дал на это разрешение. Затем суда подходят к территориальным водам РФ, становятся там на якорь, и в назначенный час к ним приходят лоцман и офицер погранслужбы РФ, которые помогают капитану пройти через пролив, пояснил эксперт.
«За пределами пролива лоцман и офицер сходят на катер, а судно может идти туда, куда хочет. Это касается не только турецких судов, но и судов из Турции или Аргентины, которые следуют в Мариуполь, Бердянск или Ростов-на-Дону», — указал Литовкин.
Украинским судам всего лишь нужно пройти такую процедуру. Если они будут соблюдать эти правила, никаких проблем не будет. Но если они повторят свой наглый проход, никого не ставя в известность, то к ним будут применены очень жесткие меры — как к любым нарушителям границы РФ. Такой пример Украина уже имеет, заключил собеседник издания.
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