Ранее правительство Украины одобрило предложение Минобороны страны о передислокации ряда военных частей и судов ВМС из Черного моря в Азовское. Согласно документу, в Бердянск передислоцируется военная часть из Николаева. На территории Одесской области произойдет перебазирование военной части, а также американских патрульных катеров типа Island «Славянск» и «Старобельск».
«Вообще как такового флота у Украины нет. Там будут идти какие-то буксиры, шаланды и два-три артиллерийских катера. Это, мягко говоря, не очень серьезные корабли. Опасаться их смысла нет. Тем более они будут идти под наблюдением и под конвоем», — пояснил эксперт.
На Украине, конечно, могут сказать, что мы «гордо прошли с поднятыми флагами, не обращая внимания на русских», объявив об очередной «перемоге», но на самом деле они будут соблюдать все процедуры, которые им предпишет Россия, подчеркнул Литовкин.
Собеседник издания добавил, что в ходе этого прохода никто не допустит никакого повреждения Крымского моста, не нужно впадать в панику и принижать профессионализм людей, которые его охраняют.
Полностью интервью можно прочитать здесь.