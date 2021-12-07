Украинским судам для переброски в Азовское море всего лишь нужно пройти особую процедуру прохождения через Керченский пролив. Если они будут соблюдать эти правила, никаких проблем не будет. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру

Виктор Литовкин: Россия полностью контролирует перемещение украинского флота в Азовское море © Sputnik

«Вообще как такового флота у Украины нет. Там будут идти какие-то буксиры, шаланды и два-три артиллерийских катера. Это, мягко говоря, не очень серьезные корабли. Опасаться их смысла нет. Тем более они будут идти под наблюдением и под конвоем», — пояснил эксперт.

На Украине, конечно, могут сказать, что мы «гордо прошли с поднятыми флагами, не обращая внимания на русских», объявив об очередной «перемоге», но на самом деле они будут соблюдать все процедуры, которые им предпишет Россия, подчеркнул Литовкин.

Собеседник издания добавил, что в ходе этого прохода никто не допустит никакого повреждения Крымского моста, не нужно впадать в панику и принижать профессионализм людей, которые его охраняют.

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