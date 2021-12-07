Президенту Белоруссии Александру Лукашенко следовало бы определиться с внешнеполитической ориентацией, но определившийся Лукашенко не нужен никому. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Александр Лукашенко называет их то мигрантами, то беженцами, а МВД Белоруссии заявило, что у них у всех легитимные туристские визы. Запад обвиняет Минск в намеренном разжигании кризиса. В Кремле выражали надежду, что кризис не приведет к угрозам для России.

Эксперт пояснил, что Лукашенко не улучшает ситуацию в плане экономики, против него не вводятся новые санкции, но и старые не снимаются, и это дает России возможность форсировать интеграцию.

«Очень долго Москва создавала в Белоруссии тепличный режим, как на Украине с Януковичем. Чем это закончилось? Москва потеряла свои позиции, Янукович проиграл, Украина стала жить хуже, а Европа не знает, что с ней теперь делать», — подчеркнул Абзалов.

Необходим конкретный процесс интеграции. Надо, чтобы амбиции отдельных политиков этот процесс не нарушали. Надо понять, что выгодно для экономики и для стран, уверен политолог.

Понятно, что лучше быть первым на деревне, чем вторым в городе. Но когда городская агломерация разрастается и люди выживают только в городах, то надо смириться, заключил собеседник издания.

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