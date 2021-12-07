Президент Белоруссии Александр Лукашенко до последнего будет пытаться увиливать от своих обязательств по интеграции и трансферу власти, поскольку вся его система строится постоянных обещаниях. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Александр Лукашенко называет их то мигрантами, то беженцами, а МВД Белоруссии заявило, что у них у всех легитимные туристские визы. Запад обвиняет Минск в намеренном разжигании кризиса. В Кремле выражали надежду, что кризис не приведет к угрозам для России.

И все успехи Белоруссии, и рост благосостояния ее граждан были связаны с тем, что Россия постоянно уговаривала Лукашенко пойти в правильном направлении, подчеркнул эксперт.

«Не хотел он быть членом ЕврАзЭС в классическом понимании этого слова, но Минск от этого только выиграл. Не хотел он дополнительно интегрироваться, а Белоруссия от этого больше получила», — указал Абзалов.

Лукашенко будет удерживать ситуацию, но у него нет других вариантов, поскольку он неправильно сыграл во время президентских выборов, когда сначала он разыгрывал антиевропейскую карту, потом пытался с ними замириться, потом разыгрывал антироссийскую карту, но его все равно чуть не снесли, уточнил политолог.

«Лукашенко не Эрдоган, потому что у Эрдогана есть масса других направлений. Он может играть в Карабахе, в Сирии и Ливии, а Лукашенко — это очень узкий сегмент. Эта ситуация может подтолкнуть его к интеграции, но если делать эти шаги не медленно, а резко, это может снова привести к взбрыкиванию. А когда он почувствует, что с ним никто больше не общается, он сделает нечто такое, что интеграция опять отложится на неопределённый срок», — добавил он.

Белорусскому руководству надо определиться со своей геополитической ориентацией, но это самое опасное для Лукашенко, потому что определившийся Лукашенко никому не нужен, заключил собеседник издания.

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