Сложно ждать прорывов от переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, нужно надеяться, что им удастся донести свои обеспокоенности друг для друга. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости 6 декабря

Путин — Байден: предметно об Украине без Украины © AP, Patrick Semansky

«Сложно ждать прорывов от разговоров. Поэтому давайте хотя бы надеяться, что лидерам удастся донести обеспокоенности друг для друга, четко сформулировать друг другу обеспокоенности и ответить на это», — заявил Песков.

По данным пресс-службы Белого дома, на встрече с Владимиром Путиным Джо Байден намерен подчеркнуть обеспокоенность из-за «войск России на границе с Украиной» и отметить приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Путин планирует, кроме прочего, затронуть тему провокационных действий НАТО у границ России.