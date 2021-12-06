Путин — Байден: предметно об Украине без Украины
Путин — Байден: предметно об Украине без Украины
© AP, Patrick Semansky
Переговоры Путина и Байдена запланированы на вторник, 6 декабря.

«Сложно ждать прорывов от разговоров. Поэтому давайте хотя бы надеяться, что лидерам удастся донести обеспокоенности друг для друга, четко сформулировать друг другу обеспокоенности и ответить на это», — заявил Песков.

По данным пресс-службы Белого дома, на встрече с Владимиром Путиным Джо Байден намерен подчеркнуть обеспокоенность из-за «войск России на границе с Украиной» и отметить приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Путин планирует, кроме прочего, затронуть тему провокационных действий НАТО у границ России.