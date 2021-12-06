Переговоры Путина и Байдена запланированы на вторник, 6 декабря.
«Сложно ждать прорывов от разговоров. Поэтому давайте хотя бы надеяться, что лидерам удастся донести обеспокоенности друг для друга, четко сформулировать друг другу обеспокоенности и ответить на это», — заявил Песков.
По данным пресс-службы Белого дома, на встрече с Владимиром Путиным Джо Байден намерен подчеркнуть обеспокоенность из-за «войск России на границе с Украиной» и отметить приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Путин планирует, кроме прочего, затронуть тему провокационных действий НАТО у границ России.