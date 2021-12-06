Верховный суд Украины оставил в силе приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о госизмене. Трансляция судебного заседания 6 декабря велась на YouTube-канале Судебной власти

В ходе заседания судья заявил, что приговор Януковичу решено оставить без изменений.

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В 2019 году Оболонский районный суд Киева вынес приговор Виктору Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Адвокаты экс-президента подавали апелляционные жалобы на приговор. Сам Янукович считает решение суда «политическим заказом», а на судей оказывалось беспрецедентное давление.

В октябре 2020 года суд оставил в силе приговор бывшему президенту, защита Януковича подала кассационную жалобу.