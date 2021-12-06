В ходе заседания судья заявил, что приговор Януковичу решено оставить без изменений.
Судья огласил только резолютивную часть решения, мотивировочная будет объявлена 13 декабря.
В 2019 году Оболонский районный суд Киева вынес приговор Виктору Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.
Адвокаты экс-президента подавали апелляционные жалобы на приговор. Сам Янукович считает решение суда «политическим заказом», а на судей оказывалось беспрецедентное давление.
В октябре 2020 года суд оставил в силе приговор бывшему президенту, защита Януковича подала кассационную жалобу.