Президент Украины Владимир Зеленский уже более полугода не подписывает законопроект о наказании за военные преступления, принятый в мае 2021 года. Об этом 6 декабря сообщает портал MigNews со ссылкой на ответ Офиса президента

«Сообщаем, что Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно имплементации норм международного криминального и гуманитарного права" находится в обработке», — говорится в ответе ОП на запрос журналистов.

Глобальный полигон для расистов. США обвиняют американских правых в военных преступлениях на Донбассе © Instagram,

Теперь Зеленский обязан подписать документ, а внести в него изменения можно будет только после вступления закона в силу.

По мнению украинского политического эксперта Светланы Кушнир, Зеленский не подписывает законопроект в угоду праворадикалам.