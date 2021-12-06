«Сообщаем, что Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно имплементации норм международного криминального и гуманитарного права" находится в обработке», — говорится в ответе ОП на запрос журналистов.
По закону президент должен был подписать или ветировать законопроект в течение 15 дней, но он до сих пор этого не сделал. Кроме того, документ уже нельзя отправить на доработку или наложить на него вето.
Теперь Зеленский обязан подписать документ, а внести в него изменения можно будет только после вступления закона в силу.
По мнению украинского политического эксперта Светланы Кушнир, Зеленский не подписывает законопроект в угоду праворадикалам.