«Правительство Республики Беларусь приняло решение о введении запрета на ввоз на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, применяющих незаконные антибелорусские санкции. Соответствующее постановление будет подписано в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что заполнять внутренний рынок власти собираются «аналогичными товарами из дружественных стран».
Также Белоруссия планирует ответить на санкции стран Европейского союза и Великобритании в отношении белорусской авиационной отрасли и предпринять аналогичные шаги.
Кроме того, власти расширили списки лиц, чей въезд на территорию страны нежелателен.
Ранее Европейский союз принял пятый пакет санкций против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. В нем говорится, что ограничения ввели «в связи с гибридными действиями Белоруссии по инструментализации мигрантов для оказания давления на государства Евросоюза».