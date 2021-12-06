Правительство Белоруссии запретило ввоз в страну ряда товаров из США, Великобритании и стран Европейского союза, которые ввели санкции против республики. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба МИД Белоруссии

«Правительство Республики Беларусь приняло решение о введении запрета на ввоз на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, применяющих незаконные антибелорусские санкции. Соответствующее постановление будет подписано в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заполнять внутренний рынок власти собираются «аналогичными товарами из дружественных стран».

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Кроме того, власти расширили списки лиц, чей въезд на территорию страны нежелателен.

Ранее Европейский союз принял пятый пакет санкций против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. В нем говорится, что ограничения ввели «в связи с гибридными действиями Белоруссии по инструментализации мигрантов для оказания давления на государства Евросоюза».