Пресс-секретарь Киркорова защитила его от приставов

Представитель певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская прокомментировала ситуацию с задолженностью артиста. Ее слова 6 декабря привел Telegram-канал «Комсомольская правда: KP.RU»

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Писали также, что соответствующие протоколы уже переданы в суд. Успенская опровергла это, пояснив, что все штрафы певцом давно оплачены, имеются соответствующие квитанции. Так что дело может быть исключительно в техническом сбое, а никак не в злом умысле артиста.

Кроме того, пресс-секретарь подчеркнула, что Киркоров уже давно не садится за руль, возят его посменно 2 водителя.

«Всего 2? Он что бедный такой?» — отреагировал один из подписчиков группы.

Кстати, новости о том, что поп-король стал должником появляются в интернет-пространстве практически каждый год, что скорее всего, свидетельствует о том, что артист забывает о платежах, но позже исправляется.