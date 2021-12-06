Пресс-секретарь Киркорова защитила его от приставов

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что исполнитель является злостным должником по штрафам ГИБДД. В некоторых источниках даже значилась конкретная цифра — у артиста 90 неоплаченных квитанций.
Писали также, что соответствующие протоколы уже переданы в суд. Успенская опровергла это, пояснив, что все штрафы певцом давно оплачены, имеются соответствующие квитанции. Так что дело может быть исключительно в техническом сбое, а никак не в злом умысле артиста.
Кроме того, пресс-секретарь подчеркнула, что Киркоров уже давно не садится за руль, возят его посменно 2 водителя.
«Всего 2? Он что бедный такой?» — отреагировал один из подписчиков группы.
Кстати, новости о том, что поп-король стал должником появляются в интернет-пространстве практически каждый год, что скорее всего, свидетельствует о том, что артист забывает о платежах, но позже исправляется.