Российский флот серьезно уступает американскому флоту по составу кораблей, зато у России есть мощная система ПВО и ПРО, которой нет у американцев, а также ракетные войска стратегического назначения. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру

Виктор Литовкин: Россия полностью контролирует перемещение украинского флота в Азовское море © Sputnik Брайана Харрингтона, в которой он выразил мнение, что проведение регулярных военных учений в обход конвенции Монтре поможет лишить Россию доминирования в регионе. Он также считает необходимым укрепить позиции партнеров по НАТО с помощью крылатых ракет.

«Мы с американцами по этому показателю в балансе. У нас примерно 1550 боеголовок, и у них примерно так же. У нас 700 развернутых стратегических носителей, и у них примерно то же самое», — указал эксперт.

Бессмысленно отрывать флот от ракетных войск стратегического назначения, потому что за каждым российским кораблем стоят ракеты «Воевода» и «Авангард», у которой гиперзвуковой боевой блок проходит через любые системы ПВО и ПРО, существующие или перспективные, подчеркнул Литовкин.

«Поэтому любой адмирал понимает, что не надо связываться с маленьким российским корабликом в Черном море. Зацепишь его — получишь удар оттуда. Они с уважением относятся к нашим кораблям и не рискуют пересекать границу», — добавил специалист.

Флот США любят трепать России нервы, маневрируя вдоль границ, но это больше для американского обывателя и оболваненного украинского населения, которое считает, что США их поддерживает, но Россия их не боится, и тот же президент Владимир Путин недавно сказал, что если бы мы потопили их эсминец, то третья мировая война не начнется, заключил собеседник издания.

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