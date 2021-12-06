Украинская певица Тина Кароль представила поклонникам новый проект с украинским брендом обуви Кachorovska. Специально для промо артистка сделала серию снимков, прикрывая откровенные части своего тела черной кошкой или куклами. Соответствующий пост появился на странице Кароль в Instagram 5 декабря

«Ты помнишь, что ты сама себе праздник? Подтверди эту аксиому и в этом новом году!» — написала Кароль.

«Тина Григорьевна, не хотите заключить со мной брак по интернету?», «Ну или удочерить хотя бы?», «Киса-киса, мяу-мяу. киса-киса, мур-мур-мур, я тебя люблю и ко всем котам ревную», — ответили фанаты.

«Люди останутся те же»: Ванга дала страшное предсказание для Украины © estpovod.info Тина Кароль — украинская певица, представляла свою страну на конкурсе «Евровидение» в 2006 году, где заняла 7-е место. В 2009-м получила звание заслуженной артистки Украины, а в 2017-м — народной.

Исполнительница придерживается антироссийских взглядов и после 2014 года прекратила гастроли по РФ. По всей видимости, высвободившиеся силы она бросила на рекламные проекты. На сегодняшний день Кароль сотрудничает с несколькими десятками компаний, выпускающих одежду, обувь, белье и товары для дома.