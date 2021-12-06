«Ты помнишь, что ты сама себе праздник? Подтверди эту аксиому и в этом новом году!» — написала Кароль.
«Тина Григорьевна, не хотите заключить со мной брак по интернету?», «Ну или удочерить хотя бы?», «Киса-киса, мяу-мяу. киса-киса, мур-мур-мур, я тебя люблю и ко всем котам ревную», — ответили фанаты.
Тина Кароль — украинская певица, представляла свою страну на конкурсе «Евровидение» в 2006 году, где заняла 7-е место. В 2009-м получила звание заслуженной артистки Украины, а в 2017-м — народной.
Исполнительница придерживается антироссийских взглядов и после 2014 года прекратила гастроли по РФ. По всей видимости, высвободившиеся силы она бросила на рекламные проекты. На сегодняшний день Кароль сотрудничает с несколькими десятками компаний, выпускающих одежду, обувь, белье и товары для дома.