Резников, назначенный на этот пост в прошлом месяце, сообщил, что по его информации, в НАТО имеется раскол по поводу того, как далеко должен заходить военный блок в деле оказания военной помощи Украине.
Он утверждал, что у США, Великобритании и Канады имеется воля, чтобы противодействовать «агрессивному поведению» РФ, в то время как страны ЕС, такие, как Франция и Германия, «колеблются», потому что обеспокоены возможным ухудшением экономических отношений с Россией.
«К сожалению, Германия и Франция очень прагматичны. Они хотят быть близкими друзьями с русскими. Они ведут с ними дела», — сказал он.
В связи с этим Резников призвал «англосаксонских союзников» предоставлять помощь Украине не по линии НАТО.
В частности, он призвал к отправке канадских военных на восток и юг Украины.
По его словам, это поможет остановить якобы существующую угрозу вторжения в страну из РФ.
«Вместе с ребятами из Соединенного Королевства, с ребятами из США, на двусторонней основе, без НАТО. Три флага должны развеваться у этих территорий. Это будет хороший знак русским, что вы здесь», — сказал Резников.
Ранее министр иностранных дел Канады, генерал Уэйн Эйр, в интервью этому же изданию заявил, что у страны нет планов по увеличению военного контингента на Украине. По его словам, размещение дополнительного канадского контингента может вызвать раздражение в России и послужить не уменьшению напряжённости, а её увеличению.
В последние недели американские и британские СМИ публикуют многочисленные материалы о якобы подготовке Российской Федерацией вторжения на Украину. Позднее похожие обвинения выдвинули и некоторые официальные лица киевского режима. Со своей стороны, в Москве заявляют, что РФ никому не угрожала и не угрожает.