Министр обороны Украины Алексей Резников призвал США, Великобританию и Канаду к оказанию военной поддержки Украине помимо уже осуществляющейся по линии НАТО. Об этом он заявил в интервью канадской газете «Глоб энд мейл», опубликованному 5 декабря

Резников, назначенный на этот пост в прошлом месяце, сообщил, что по его информации, в НАТО имеется раскол по поводу того, как далеко должен заходить военный блок в деле оказания военной помощи Украине.

Он утверждал, что у США, Великобритании и Канады имеется воля, чтобы противодействовать «агрессивному поведению» РФ, в то время как страны ЕС, такие, как Франция и Германия, «колеблются», потому что обеспокоены возможным ухудшением экономических отношений с Россией.

«К сожалению, Германия и Франция очень прагматичны. Они хотят быть близкими друзьями с русскими. Они ведут с ними дела», — сказал он.

Защита Украины от российской «агрессии» — тема очередного натовского мероприятия © AP, Roman Koksarov

В частности, он призвал к отправке канадских военных на восток и юг Украины.

По его словам, это поможет остановить якобы существующую угрозу вторжения в страну из РФ.

«Вместе с ребятами из Соединенного Королевства, с ребятами из США, на двусторонней основе, без НАТО. Три флага должны развеваться у этих территорий. Это будет хороший знак русским, что вы здесь», — сказал Резников.

Ранее министр иностранных дел Канады, генерал Уэйн Эйр, в интервью этому же изданию заявил, что у страны нет планов по увеличению военного контингента на Украине. По его словам, размещение дополнительного канадского контингента может вызвать раздражение в России и послужить не уменьшению напряжённости, а её увеличению.

В последние недели американские и британские СМИ публикуют многочисленные материалы о якобы подготовке Российской Федерацией вторжения на Украину. Позднее похожие обвинения выдвинули и некоторые официальные лица киевского режима. Со своей стороны, в Москве заявляют, что РФ никому не угрожала и не угрожает.