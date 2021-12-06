Депутат Верховной Рады Украины от «Слуги народа» Елизавета Ясько, которая находится в близких отношениях с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, сообщила в своем Facebook, что в тюремной больнице его заставляют принимать высокие дозы психотропного препарата

В Тбилиси полицейские разогнали сторонников Саакашвили © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Саакашвили жаловался, что не может спать из-за тревоги, проблем слуха и зрения. Такой препарат прописывается только серьёзным больным, для простого сна их не применяют. Использование такого препарата — фармакологическая психотропная пытка», — рассказала Ясько.

Кроме того, Саакашвили не может нормально двигаться из-за тесной палаты, добавила она.

Ясько заявила, что продолжит настаивать, чтобы экс-президента Грузии перевели на лечение в другую страну.

Ранее консилиум врачей диагностировал у Саакашвили синдром посттравматического стрессового расстройства, что связано, по их мнению, с нахождением в тюрьме и фактами насилия.

Во время первого судебного заседания с участием Саакашвили его сторонники устроили протест и безуспешно пытались штурмовать здание суда.