В Тбилиси полицейские разогнали сторонников Саакашвили
В Тбилиси полицейские разогнали сторонников Саакашвили
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Украинский депутат пояснила, что Саакашвили прописали препарат для сна, но независимые медики выяснили, что он является психотропным. Как уточняет Ясько, дозу резко увеличили.

«Саакашвили жаловался, что не может спать из-за тревоги, проблем слуха и зрения. Такой препарат прописывается только серьёзным больным, для простого сна их не применяют. Использование такого препарата — фармакологическая психотропная пытка», — рассказала Ясько.

Кроме того, Саакашвили не может нормально двигаться из-за тесной палаты, добавила она.

Ясько заявила, что продолжит настаивать, чтобы экс-президента Грузии перевели на лечение в другую страну.

Ранее консилиум врачей диагностировал у Саакашвили синдром посттравматического стрессового расстройства, что связано, по их мнению, с нахождением в тюрьме и фактами насилия.

Во время первого судебного заседания с участием Саакашвили его сторонники устроили протест и безуспешно пытались штурмовать здание суда.