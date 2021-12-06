На украинском проекте «Маска» одни звезды, именуемые детективами шоу, угадывают личности других, скрытых в костюмы разных персонажей. Однако несмотря на простоту задачи, процесс выявления личности бывает не только сложным, но и крайне интригующим. Одно из шокирующих событий произошло как раз на днях

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«Если вы не угадаете, Андрюша меня поцелует», — сказала она.

В итоге оказалось, что под костюмом пушного зверя скрывается давняя подруга продюсера, певица Даша Астафьева.

«Как ты мог меня не узнать? Иди целуй», — сказала она.

«Бешеная норка. А я говорю: "Ну никто не называет меня Андрюшей"», — ответил Данилко и трижды выполнил то, что было условием пари.

Шоу «Маска» — адаптация американского формата The Masked Singer. Суть шоу сводится к тому, что звезды работают «детективами», угадывая, кто именно из других знаменитостей скрывается под тем или иным костюмом и маской.

Уже два проекта подряд в украинской «Маске» «детективят» Данилко, Полякова, а также исполнители Настя Каменских, Олег Винник и Dzidzio.