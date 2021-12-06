В этот раз угадать жюри должно было знаменитость, скрытую под маской норки. Долгое время никому из детективов это не удавалось и в конце концов «маска» заключила с Данилко пари:
«Если вы не угадаете, Андрюша меня поцелует», — сказала она.
В итоге оказалось, что под костюмом пушного зверя скрывается давняя подруга продюсера, певица Даша Астафьева.
«Как ты мог меня не узнать? Иди целуй», — сказала она.
«Бешеная норка. А я говорю: "Ну никто не называет меня Андрюшей"», — ответил Данилко и трижды выполнил то, что было условием пари.
Шоу «Маска» — адаптация американского формата The Masked Singer. Суть шоу сводится к тому, что звезды работают «детективами», угадывая, кто именно из других знаменитостей скрывается под тем или иным костюмом и маской.
Уже два проекта подряд в украинской «Маске» «детективят» Данилко, Полякова, а также исполнители Настя Каменских, Олег Винник и Dzidzio.