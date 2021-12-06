Украинский суд заочно арестовал 13 российских самолетов авиаперевозчика АО «Авиакомпания Смартавиа» за полеты в Крым. Об этом 6 декабря сообщили на сайте Службы безопасности Украины (СБУ)

Убийство не в счет: Стерненко выиграл суд против СБУ © Андрей Сидоренко/Фейсбук

Арест наложили в рамках уголовного производства по статьям «госизмена», «незаконная переправка лиц через государственную границу Украины», «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».

«Досудебным расследованием установлено, что в настоящее время 37 авиакомпаний РФ осуществляют регулярные авиаперевозки в аннексированный полуостров с нарушением норм украинского законодательства. Наложение соответствующего ареста и проведение дальнейших следственных действий позволит ограничить полеты самолетов этих авиаперевозчиков, в том числе в европейские страны», — говорится в материале СБУ.

По данным службы, в общей сложности аресты за полеты в Крым наложены уже на 249 российских воздушных судов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором больше 95% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».