Министр обороны Украины Алексей Резников призвал Канаду оказать военную поддержку Украине, разместив своих солдат поближе к границам России и линии соприкосновения с силами ДНР и ЛНР. Об этом он заявил в интервью канадской газете «Глоб энд мейл», опубликованному 5 декабря

Резников рассказывал о якобы существующей угрозе российского вторжения на Украину. По его словам, украинские войска готовы к отражению «агрессии», однако нуждаются в современных системах вооружения. Не менее важным фактором для того, чтобы избежать российской «агрессии», по его словам, было бы присутствие западных военных на восточных рубежах Украины.

«Вы осуществляете тренировочную программу на Украине. Думаю, мы можем её расширить. Вместо 50 военных инструкторов пошлите 500», — заявил Резников канадскому изданию.

В связи со словами украинского министра «Глоб энд мейл» в той же статье заметила, что на самом деле на Украине размещены около 200 канадских военных советников. «Ужасная ошибка»: Правозащитники в шоке от контактов канадских генералов с украинскими нацистами

«Было бы хорошо, если бы канадских инструкторов разместили в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на острове Змеиный», — продолжил развивать свою мысль Резников.

Как отметила газета, в настоящее время члены «канадской тренировочной миссии» на Украине размещены в городе Яворов недалеко от польской границы.

Ранее министр иностранных дел Канады, генерал Уэйн Эйр, в интервью этому же изданию заявил, что у страны нет планов по увеличению военного контингента на Украине. По его словам, размещение дополнительного канадского контингента может вызвать раздражение в России и послужить не уменьшению напряжённости, а её увеличению.

«В подобных случаях, прежде всего, должна действовать дипломатия. Нам нужно быть очень осторожными», — отметил генерал.

Он добавил, что размещение военных советников уже показало «долгосрочную приверженность» Канады Украине. В НАТО напомнили, что Украине не стоит рассчитывать на войска Альянса © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Но нам следует быть очень осмотрительными в том, что касается баланса между сдерживанием и эскалацией, а также тем, как [наши действия] будут восприняты с другой стороны. В этом случае ведущую роль обязательно должна играть дипломатия», — заявил Эйр.

Генерал также отметил, что потенциальных противников всегда нужно воспринимать всерьёз и напомнил, что на протяжении всей истории войны начинались из-за ранее сделанных просчётов.

В последнее время американские и британские СМИ публикуют многочисленные материалы о якобы подготовке Российской Федерацией вторжения на Украину.

Похожие обвинения выдвигают и некоторые официальные лица киевского режима

Со своей стороны, в Москве заявляют, что РФ никому не угрожала и не угрожает. Лавров предупредил США о последствиях втягивания Украины в геополитические игры © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

В среду 1 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что развязанная «на уровне истерики» кампания в западных СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину призвана оправдать усиление военного присутствия НАТО в этой стране.