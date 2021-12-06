В Белоруссии всегда было около 10% противников государства. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, передает belta.by

Лукашенко назвал Путина родным братом © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

«Не должно повториться, как это было в 1930-х годах: махнули косой — и не важно, кого зацепили. Нельзя идти лоб в лоб: белые, красные — и пошли один на одного», — подчеркнул он.

В пример глава государства привел детей старых оппозиционеров, которые живут и работают в Белоруссии.

«Не все из них предатели и вредители. Многие ребята, девчонки оппозиционеров имеют, возможно, свою точку зрения, но они работают в стране», — сказал Лукашенко.

На днях президент Белоруссии заявил, что оппозиция готовится проводить новые протесты в стране. Он утверждает, что в ее планах — «взорвать обстановку» в республике. Лукашенко заявил, что с целью добиться финансирования оппозиционеры готовы подставить народ «под ОМОН, под дубинки, подо что угодно». Также, по словам белорусского лидера, ему удалось ознакомиться с программой оппозиции, согласно которой готовящиеся протесты должны пройти в три этапа. Третьим станет именно «взрыв обстановки».