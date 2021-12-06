Соратник Тимошенко признался в теплых чувствах к Гитлеру

«Чем дольше наблюдаю этот шабаш в Украине, тем больше уважаю Гитлера», — написал он.
«Идиот. Что от него ждать, если страной управляют наркоманы. Такие люди должны сидеть за прославление фашизма. И такого разгула этих тварей нет ни в одной стране мира», «Молодцы. Приближают еще одно отделение частей Украины», «Бог мой, дурдом!», «Браво. Это очередная победа клоуна на пути к Европе», — отреагировали пользователи.
К слову, в этот же день, 6 декабря, в украинской столице местные подростки «кинули» «зигу» на фоне свастик. Ни в том, ни в другом случае публичных действий или заявлений от правоохранительных органов не последовало.