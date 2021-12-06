Соратник Тимошенко признался в теплых чувствах к Гитлеру

Глава отделения партии «Батькивщина» в Городке Хмельницкой области Александр Шоловей решил по-своему отметить день еврейской Хануки на Украине. В качестве «подарка» гражданам он признался в любви к Гитлеру у себя в Facebook

«Чем дольше наблюдаю этот шабаш в Украине, тем больше уважаю Гитлера», — написал он.

«Идиот. Что от него ждать, если страной управляют наркоманы. Такие люди должны сидеть за прославление фашизма. И такого разгула этих тварей нет ни в одной стране мира», «Молодцы. Приближают еще одно отделение частей Украины», «Бог мой, дурдом!», «Браво. Это очередная победа клоуна на пути к Европе», — отреагировали пользователи.