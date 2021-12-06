Ранее коронавирус выявили у 10 россиян, прибывших из ЮАР. За их состоянием следят медики.
«У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм "омикрон"», — заявила пресс-служба.
Симптомы нового штамма коронавируса — боль в мышцах и усталость, небольшой кашель, при этом инфицированные «омикроном» не теряют вкус и обоняние.
Специалисты сообщают, что штамм омикрон может распространяться легче, чем другие варианты COVID-19, и им чаще заражаются дети и молодые люди. Также отмечается, что он, как правило, переносится без серьезных осложнений.
Всего новый штамм коронавируса зафиксирован уже в 40 странах.