У двух граждан России, прибывших из ЮАР, подтвердилось заражение штаммом коронавируса омикрон, сообщает 6 декабря пресс-служба Роспотребнадзора

Борьба с COVID-19: Новый штамм коронавируса политкорректно назван «омикрон», ВОЗ и G7 бьют тревогу, мир опять закрывает границы © коллаж Украина.Ру

«У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм "омикрон"», — заявила пресс-служба.

Симптомы нового штамма коронавируса — боль в мышцах и усталость, небольшой кашель, при этом инфицированные «омикроном» не теряют вкус и обоняние.

Специалисты сообщают, что штамм омикрон может распространяться легче, чем другие варианты COVID-19, и им чаще заражаются дети и молодые люди. Также отмечается, что он, как правило, переносится без серьезных осложнений.

Всего новый штамм коронавируса зафиксирован уже в 40 странах.