Утром в понедельник, 6 декабря десятки медиков перекрыли дорогу и ходят по пешеходному переходу на Адмиральском проспекте в Одессе. Об этом сообщил Telegram-канал Новини.LIVE Odesa

«Спасем медицину». Украинские врачи вышли протестовать в Киеве © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк устроили забастовку из-за того, что до сих пор не получили заработную плату за ноябрь. Кроме того, несмотря на тяжелый труд во время пандемии коронавируса, им не заплатили COVID-надбавок.

Ситуация с COVID-19 на Украине сложная. За минувшие сутки заболели почти 5 тысяч человек, умерли сотни людей. С начала пандемии коронавирус подхватили больше 3,5 млн человек. При этом, по данным Детского фонда ООН на Украине (ЮНИСЕФ) украинцы не хотят вакцинироваться от коронавируса из-за недооценки рисков, недостаточной информационной кампании и нежелания повторной вакцинации, если в этом будет необходимость.