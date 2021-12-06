Незадолго до смерти композитор Александр Градский сделал несколько резких высказываний в адрес певицы Аллы Пугачевой, заявив, что ни таланта, ни голоса у нее нет. Все это прозвучало из его уст в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону

«Есть такое понятие "звезда", она у нас действительно настоящая звезда. Звезда нашей страны. Не поет, голоса нет, музыка — [дерьмо], песни ужасные, все равно она звезда. И это надо признать безоговорочно. При этом она может быть и не певицей, просто ходить туда-сюда», — сказал Градский.

Он подытожил, что примадонна «занимается ерундой» и «мечется» в поисках радости. Кстати, высказывался Градский и о браке артистки с шоуменом Максимом Галкиным, сказав, что этот союз имеет корыстный подтекст, но только со стороны примадонны.