«Есть такое понятие "звезда", она у нас действительно настоящая звезда. Звезда нашей страны. Не поет, голоса нет, музыка — [дерьмо], песни ужасные, все равно она звезда. И это надо признать безоговорочно. При этом она может быть и не певицей, просто ходить туда-сюда», — сказал Градский.
Он подытожил, что примадонна «занимается ерундой» и «мечется» в поисках радости. Кстати, высказывался Градский и о браке артистки с шоуменом Максимом Галкиным, сказав, что этот союз имеет корыстный подтекст, но только со стороны примадонны.
Удивительно, но это не помешало Пугачевой и Градскому до конца его жизни оставаться друзьями. Смерть композитора стала для певицы настоящим шоком, исполнительница заявила, что будет помнить его всегда.